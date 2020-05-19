İnşaatta beton kalıp çöktü: 2 yaralı

Bu fotoğraftaki ünlüleri tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa'da bir inşaatta beton kalıbının çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesinin Konuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden tek katlı inşaatın beton kalıbı çöktü. Bu sırada kalıbın üzerinde bulunan 2 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Ambulanslarla, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.