<br>ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, önündeki TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, yanındaki 2 kişi yaralandı.<br>Kaza, öğle saatlerinde ŞanlıurfaBirecik yolunun 55'inci kilometresinde meydana geldi. Ramazan Turan yönetimindeki 13 AAE 983 plakalı otomobil, önündeki H.K.'nin kullandığı 42 BSE plakalı TIR'a çarptı. Kazada, sürücü Ramazan Turan yaşamını yitirdi, yanındaki 2 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihabrı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL<br>2020-05-19 18:00:46<br>
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