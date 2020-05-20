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Şanlıurfa’da bir mahalle, bir sokak ve 3 bina karantinaya alındı

İHA

Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında bir mahalle, bir sokak ve 3 bina karantinaya alındı.

Şanlıurfa’da bir mahalle, bir sokak ve 3 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında bir mahalle, bir sokak ve 3 bina karantinaya alındı.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, Siverek ilçesine bağlı İnanlı Mahallesi, Eyyübiye ilçesine bağlı Hayatti Harrani ve Akabe, Siverek ilçesine bağlı Karataşlı Sokak'ta ve Viranşehir ilçesine bağlı Azadi Mahallesi'nde yaşayan bazı kişilerin Covid19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. İl Hıfzıssıhha Kurulunca söz konusu ilçelerdeki bir mahalle, bir sokak ve 3 binada 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.
Viranşehir ilçesine bağlı Yağızlar Mahallesi'nde bir binada 14 gün süreyle uygulanan karantinanın ise sona erdiği bildirildi.

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