Şanlıurfa’da bir mahalle, bir sokak ve 3 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında bir mahalle, bir sokak ve 3 bina karantinaya alındı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, Siverek ilçesine bağlı İnanlı Mahallesi, Eyyübiye ilçesine bağlı Hayatti Harrani ve Akabe, Siverek ilçesine bağlı Karataşlı Sokak'ta ve Viranşehir ilçesine bağlı Azadi Mahallesi'nde yaşayan bazı kişilerin Covid19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. İl Hıfzıssıhha Kurulunca söz konusu ilçelerdeki bir mahalle, bir sokak ve 3 binada 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.

Viranşehir ilçesine bağlı Yağızlar Mahallesi'nde bir binada 14 gün süreyle uygulanan karantinanın ise sona erdiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.