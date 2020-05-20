Jandarmanın düzenlediği operasyonda 10 adet uzun namlulu silah ele geçirildi

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Şanlıurfa'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 10 adet uzun namlulu silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl jandarma komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda 10 adet uzun namlulu silah ile bu silahlara ait şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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