Kısıtlama molasında tehlikeli oyun Çocuklar kısıtlamaya verilen arada süs havuzlarına koştu

Sokağa çıkma kısıtlamasına verilen arada Şanlıurfalı çocuklar, 41 dereceyi bulan sıcak havada süs havuzlarına koştu. Havuzlara giren çocuklar tehlikeye davetiye çıkarttı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Şanlıurfa’da da 014 yaş arasındaki çocuklar, bugün saat 11.00 ile 15.00 arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte dışarı çıkan çocuklar, 41 dereceye ulaşan sıcak havada süs havuzlarına girerek serinlemeye çalıştı. Durum böyle olunca tehlikeye davetiye çıkaran görüntüler ortaya çıktı. Şarkı söyleyerek havuza atlayıp yüzmeye çalışan çocuklar, boğulma ve yaralanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Sokağa çıktıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen çocuklar, korona virüsü sona erdikten sonra dışarı çıkmayı dört gözle beklediklerini belirtti.

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