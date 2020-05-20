Kısıtlama molasında tehlikeli oyun Çocuklar kısıtlamaya verilen arada süs havuzlarına koştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kısıtlama molasında tehlikeli oyun Çocuklar kısıtlamaya verilen arada süs havuzlarına koştu

İHA

Sokağa çıkma kısıtlamasına verilen arada Şanlıurfalı çocuklar, 41 dereceyi bulan sıcak havada süs havuzlarına koştu. Havuzlara giren çocuklar tehlikeye davetiye çıkarttı.

Kısıtlama molasında tehlikeli oyun Çocuklar kısıtlamaya verilen arada süs havuzlarına koştu

Sokağa çıkma kısıtlamasına verilen arada Şanlıurfalı çocuklar, 41 dereceyi bulan sıcak havada süs havuzlarına koştu. Havuzlara giren çocuklar tehlikeye davetiye çıkarttı.
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Şanlıurfa’da da 014 yaş arasındaki çocuklar, bugün saat 11.00 ile 15.00 arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte dışarı çıkan çocuklar, 41 dereceye ulaşan sıcak havada süs havuzlarına girerek serinlemeye çalıştı. Durum böyle olunca tehlikeye davetiye çıkaran görüntüler ortaya çıktı. Şarkı söyleyerek havuza atlayıp yüzmeye çalışan çocuklar, boğulma ve yaralanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
Sokağa çıktıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen çocuklar, korona virüsü sona erdikten sonra dışarı çıkmayı dört gözle beklediklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaşıtları gezerken o bayram harçlığını çıkartmaya çalıştı
YEREL HABERLER Yaşıtları gezerken o bayram harçlığını çıkartmaya ...
Şanlıurfa'da 6 katlı apartmanın giriş katındaki yangın korkuttu
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 6 katlı apartmanın giriş katındaki ...
Şanlıurfa'da 6 katlı apartmanın giriş katındaki yangın korkuttu
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 6 katlı apartmanın giriş katındaki ...
Şanlıurfa’da vektörle mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da vektörle mücadele sürüyor
Türkiye'nin en büyük çocuk trafik eğitim parkı tamamlandı
YEREL HABERLER Türkiye'nin en büyük çocuk trafik eğitim parkı ...
Canpolat ile çocukların yüzü gülüyor
YEREL HABERLER Canpolat ile çocukların yüzü gülüyor
Çocukların kavgası mahalle kavgasına dönüştü 3 kişinin yaralandığı kavgada 5 kişi de gözaltına alındı
YEREL HABERLER Çocukların kavgası mahalle kavgasına dönüştü 3 ...
İhtiyaç sahibi ailelere alışveriş kartı
YEREL HABERLER İhtiyaç sahibi ailelere alışveriş kartı
Jandarmanın düzenlediği operasyonda 10 adet uzun namlulu silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Jandarmanın düzenlediği operasyonda 10 adet uzun ...
Şanlıurfa’da bir mahalle, bir sokak ve 3 bina karantinaya alındı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da bir mahalle, bir sokak ve 3 bina ...
Sulama kanalında ceset bulundu
YEREL HABERLER Sulama kanalında ceset bulundu
Şanlıurfa'da otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Sulama kanalında ceset bulundu
YEREL HABERLER Sulama kanalında ceset bulundu
Tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Asrın Güreşçisi Urfalı gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Asrın Güreşçisi Urfalı gençlerle buluştu
Haliliye’de vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı
YEREL HABERLER Haliliye’de vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı
Canpolat'tan Kadir Gecesi mesajı
YEREL HABERLER Canpolat'tan Kadir Gecesi mesajı
Virüs çıktı bayram şekerleri tezgahta kaldı Korona virüs bayram şekerlerini de vurdu Sokağa çıkma kısıtlaması şekere ilgiyi azalttı
YEREL HABERLER Virüs çıktı bayram şekerleri tezgahta kaldı Korona ...
Belediye Başkanı Kuş’tan Kadir Gecesi mesajı
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Kuş’tan Kadir Gecesi mesajı
Baydilli’den Kadir Gecesi mesajı
YEREL HABERLER Baydilli’den Kadir Gecesi mesajı
Şanlıurfa´da inşaatta çökme: 2 işçi yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da inşaatta çökme: 2 işçi yaralı
Şanlıurfa´da inşaatta çökme: 2 işçi yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da inşaatta çökme: 2 işçi yaralı
İnşaatta beton kalıp çöktü: 2 yaralı
YEREL HABERLER İnşaatta beton kalıp çöktü: 2 yaralı
Beyazgül Kadir Gecesi ve 19 Mayıs’ı kutladı
YEREL HABERLER Beyazgül Kadir Gecesi ve 19 Mayıs’ı kutladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X