Şanlıurfa'da 5 bina karantinaya alındı

Libya ordusu, Hafter milislerinin üç hava savunma sistemini daha imha etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 5 bina 14 süreyle karantinaya alındı.



Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Haliliye ilçesine bağlı Ahmey Yesevi ve Viranşehir ilçesine bağlı Azadi, Yenişehir, Tunçbilek ve Burç Mahallerinde ikamet eden bazı vatandaşların Covid19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzısıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Bu kapsamda Haliliye ilçesinde bir, Viranşehir ilçesinde ise 4 binada 14 gün karantina uygulanmasına karar verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.