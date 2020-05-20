Kardeşlerin arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

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Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde kardeşler arasında yaşanan arazi kavgasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Olay, Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine bağlı Gürkuyu kırsal Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Kavgada Yasin G., kardeşi Ahmet G. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Kavgada ayrıca 2 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken Ahmet G.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri mahallede önlem alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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