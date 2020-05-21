Tanker kazalarında sürücüler yaralandı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Şanlıurfa'da meydana gelen iki ayrı tanker kazasında sürücüler yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Celal Akdoğan kullandığı 27 ANG 36 plakalı akaryakıt yüklü tanker, ŞanlıurfaGaziantep Otoyolu'nun 84. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Suphi Erdem idaresindeki 72 AJ 245 plaka tanker ise ŞanlıurfaMardin kara yolunun 101. kilometresinde yoldan çıkarak devrildi. Kazalarda yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere götürüldü. Yaralılardan Akdoğan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

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