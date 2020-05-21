Haliliye'de yol çalışmaları devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Haliliye'de yol çalışmaları devam ediyor

İHA

Haliliye Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor.

Haliliye'de yol çalışmaları devam ediyor

Haliliye Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor.
Haliliye Belediyesi, korona virüs ile mücadeleyi aksatmadan sürdürürken, ilçede yeni yol açma ve mevcut yollarda stabilize çalışmalarına da devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri ekipleri Sırrın Mahallesi Köylükent ve Susuz Mahallelerinde başlattığı yeni yol açma ve mevcut yollarda stabilize çalışmaları tam hız devam ediyor. Ekipler çalışmaları en kısa sürede tamamlamayı hedeflerken, sunulan hizmetler ise vatandaşların takdirini topluyor.
Yürütülen çalışma ile ilgili konuşan Sırrın Mahalle Muhtarı Halil Budak, “ Haliliye Belediyesi yine bizlere sürpriz yaptı. Fen İşleri ekipleri Köylükent’te yeni yol açma çalışmaları yapıyor. Bunu uzun süredir bekliyorduk. Ekiplerin çalışma başlatması bizleri sevindiriyor. Mahallem adına Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a ve tüm ekiplerine teşekkür ediyorum” dedi.
Susuz Mahalle Muhtarı Ali Demir ise “ Sayın Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a çok teşekkür ediyoruz. Yol çalışmaları bizleri çok memnun etmiştir. Ekipler gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor. Bu yolları, parkları, taziye evimizi hepsini bitirdi. Sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Öte yandan Fen İşleri ekipler, Devteşti, Ahmet Yesevi, Kamberiye, Süleymaniye ve Bağlarbaşı mahallelerinde deforme olmuş parkelerin değişimi ve kaldırımlarda bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mahalle muhtarından 80 aileye 25 bin lira
YEREL HABERLER Mahalle muhtarından 80 aileye 25 bin lira
Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 tutuklama
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 tutuklama
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Şanlıurfa’ya 70 milyonluk dev proje Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’ya 70 milyonluk dev proje Bakan Pakdemirli ...
Vali Erin, Resulayn’da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Erin, Resulayn’da incelemelerde bulundu
Büyükşehir Belediyesi'nden 120 davulcuya bayram bahşişi  
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi'nden 120 davulcuya bayram ...
Kısıtlama öncesi vatandaşlar pazara akın etti
YEREL HABERLER Kısıtlama öncesi vatandaşlar pazara akın etti
Tarım işçilerine gıda paketi
YEREL HABERLER Tarım işçilerine gıda paketi
Bayram öncesinde hijyen ve ruhsat denetimi
YEREL HABERLER Bayram öncesinde hijyen ve ruhsat denetimi
Tanker kazalarında sürücüler yaralandı
YEREL HABERLER Tanker kazalarında sürücüler yaralandı
Yolcu minibüsü devrildi: 13 yaralı
YEREL HABERLER Yolcu minibüsü devrildi: 13 yaralı
120 davulcu sosyal mesafe kuralına uyarak davul çaldı Şanlıurfa’da davulculara Ramazan bahşişi
YEREL HABERLER 120 davulcu sosyal mesafe kuralına uyarak davul ...
Şanlıurfa'da yolcu minibüsü devrildi 13 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da yolcu minibüsü devrildi 13 yaralı
Karaköprü’de bayram öncesi denetim
YEREL HABERLER Karaköprü’de bayram öncesi denetim
Yetim ailelerine gıda yardımı
YEREL HABERLER Yetim ailelerine gıda yardımı
Kardeşlerin arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Kardeşlerin arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 ...
Şanlıurfa'da 5 bina karantinaya alındı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 5 bina karantinaya alındı
Gıda kolileri yetim ailelerine ulaştırıldı
YEREL HABERLER Gıda kolileri yetim ailelerine ulaştırıldı
Çocuğunu alan alışverişe koştu Aileler çocuklarıyla bayram alışverişi yaptı
YEREL HABERLER Çocuğunu alan alışverişe koştu Aileler çocuklarıyla ...
Yaşıtları gezerken o bayram harçlığını çıkartmaya çalıştı
YEREL HABERLER Yaşıtları gezerken o bayram harçlığını çıkartmaya ...
Şanlıurfa'da 6 katlı apartmanın giriş katındaki yangın korkuttu
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 6 katlı apartmanın giriş katındaki ...
Şanlıurfa'da 6 katlı apartmanın giriş katındaki yangın korkuttu
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 6 katlı apartmanın giriş katındaki ...
Kısıtlama molasında tehlikeli oyun Çocuklar kısıtlamaya verilen arada süs havuzlarına koştu
YEREL HABERLER Kısıtlama molasında tehlikeli oyun Çocuklar ...
Şanlıurfa’da vektörle mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da vektörle mücadele sürüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X