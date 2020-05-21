Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Şanlıurfa’da bin 10 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, 3 kişinin temin ettikleri uyuşturucu hapları, Şanlıurfa kent merkezinde gençlere satarak uyuşturucuya özendirdiğini tespit etti. Ekipler, zanlıların bulunduğu aracı tespit ederek kent girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada, bin 10 uyuşturucu hap ele geçirildi, S.A., M.Y. ve M.S.A. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.