Mahalle muhtarından 80 aileye 25 bin lira

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bir mahalle muhtarı kendi imkanlarıyla 80 aileye 25 bin lira yardımda bulundu.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bir merkez mahalle muhtarı 80 aileye toplam 25 bin lira yardımda bulundu. İsminin açıklanmasını istemeyen muhtar, yardımları Allah rızası için yaptığını söyledi. Mahalle sakinleri ise yardımları yapan muhtara teşekkür ettiklerini dile getirdi.

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