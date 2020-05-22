Şanlıurfa’da 4 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 4 bina karantinaya alındı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Siverek, Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde ikamet eden bazı vatandaşların Covid19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzısıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı. Siverek Yenişehir Mahallesi'nde 2 bina ile Haliliye ilçesi İpekyol Mahallesi ve Karaköprü ilçesi Batıkent Mahallesi'nde 2 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan Siverek'in Haliliye ilçesindeki bir binada ise uygulanan karantinanın sona erdiği bildirildi.

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