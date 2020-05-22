Şanlıurfa’da 2 bina karantinaya alındı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 2 bina karantinaya alındı.



Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Eyyübiye ve Viranşehir ilçelerinde ikamet eden bazı vatandaşların Covid19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzısıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı. Eyyübiye ilçesi Osmanlı Mahallesi ve Viranşehir ilçesi kırsal Elgün Mahallesi'nde 2 bina 14 gün karantinaya alındı.

Öte yandan Viranşehir ilçesi Yeni Mahalle'de bir binada ise uygulanan karantinanın sona erdiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.