Şanlıurfa’da trafik kazası: 4 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa’da trafik kazası: 4 yaralı

İHA

Şanlıurfa’da trafik kazası: 4 yaralı

Şanlıurfa’da devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa Akçakale karayolunun Uğraklı kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. İsmail A.’nın kullandığı 34 EA 0269 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada İsmail A., Muhammed A., İsa A. ve Yahya A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa’da 2 bina karantinaya alındı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da 2 bina karantinaya alındı
Eyyübiye’de 500 yetime elbise ve oyuncak desteği
YEREL HABERLER Eyyübiye’de 500 yetime elbise ve oyuncak desteği
Haliliye, vatandaşların duasını alıyor
YEREL HABERLER Haliliye, vatandaşların duasını alıyor
Maske takmayan öğretmen ve polis birbirinden şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Maske takmayan öğretmen ve polis birbirinden ...
Maske takmayan öğretmen ve polis birbirinden şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Maske takmayan öğretmen ve polis birbirinden ...
İntihar teşebbüsünü film gibi izlediler Bazı sürücüler araçlarını durdurup canlı yayın yaptı
YEREL HABERLER İntihar teşebbüsünü film gibi izlediler Bazı ...
Bakan Pakdemirli: Hayvancılık desteklemelerinin yaklaşık yüzde 79'unu yapmış olacağız
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: Hayvancılık desteklemelerinin ...
Kıbrıs'ta mahsur kalan işçiler memleketlerine ulaştı
YEREL HABERLER Kıbrıs'ta mahsur kalan işçiler memleketlerine ulaştı
Şanlıurfa´da bayram alışverişi yoğunluğu
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da bayram alışverişi yoğunluğu
60 bin dekar alanı suya kavuşturacak projenin açılışını Bakan Pakdemirli yaptı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “70 milyon liralık yatırım hayata geçirildi” “Tek tuşla binlerce dönüm arazi sulanabilecek” “Yıllık 25 milyon lira ilave gelir” “Hububatta 230 lira ton başına prim ve destek ödemesi yapacağız” “İlk 6 ayda toplam hayvancılık desteklemelerinin yüzde 79’u ödenmiş olacak”
YEREL HABERLER 60 bin dekar alanı suya kavuşturacak projenin ...
Polis ile öğretmenin maske gerginliği kamerada Polis, okul bahçesinde maske takmayan öğretmene ceza yazdı, öğretmen ise adliyeye giderek polisten şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Polis ile öğretmenin maske gerginliği kamerada Polis, ...
Karaköprü bayram öncesi kapsamlı temizlik
YEREL HABERLER Karaköprü bayram öncesi kapsamlı temizlik
Sıcaklık onlara yaradı Haşere, sineklik satışları patladı
YEREL HABERLER Sıcaklık onlara yaradı Haşere, sineklik satışları ...
Valilik bir haftada 1 milyon 150 bin maske dağıttı
YEREL HABERLER Valilik bir haftada 1 milyon 150 bin maske dağıttı
Hayırseverlerden çocuklara bayram armağanı
YEREL HABERLER Hayırseverlerden çocuklara bayram armağanı
Şanlıurfa’da 4 bina karantinaya alındı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da 4 bina karantinaya alındı
Tarım işçisi çocuk serinlemek için girdiği gölette boğuldu Para kazanmak için gitti, suda boğuldu
YEREL HABERLER Tarım işçisi çocuk serinlemek için girdiği gölette ...
Viranşehir’de çölyak hastalarına gıda desteği
YEREL HABERLER Viranşehir’de çölyak hastalarına gıda desteği
Mahalle muhtarından 80 aileye 25 bin lira
YEREL HABERLER Mahalle muhtarından 80 aileye 25 bin lira
Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 tutuklama
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 tutuklama
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Haliliye'de yol çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Haliliye'de yol çalışmaları devam ediyor
Şanlıurfa’ya 70 milyonluk dev proje Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’ya 70 milyonluk dev proje Bakan Pakdemirli ...
Vali Erin, Resulayn’da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Erin, Resulayn’da incelemelerde bulundu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X