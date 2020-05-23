Şanlıurfa’da trafik kazası: 4 yaralı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Şanlıurfa’da devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa Akçakale karayolunun Uğraklı kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. İsmail A.’nın kullandığı 34 EA 0269 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada İsmail A., Muhammed A., İsa A. ve Yahya A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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