Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa’da otomobilin çarptığı 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa Diyarbakır karayolunun Karaköprü ilçe çıkışında yaşandı. İddiaya göre, L.A.’nın kullandığı otomobil, 16 yaşındaki İlhan Zorba’ya çarptı. Ağır yaralanan çocuk, ambulansla kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.