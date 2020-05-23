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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Erin'den bayram mesajı Vali Erin, "Bu bayram geleceğimiz için önemli"

İHA

Vali Erin'den bayram mesajı Vali Erin, "Bu bayram geleceğimiz için önemli"

Dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte kutlanacak olan Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, evde geçirilecek bu bayramın gelecek açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin mesajında, “Bayramlar milletçe birbirimize sarılacağımız, her türlü dargınlığın sona erdiği, günlük meşguliyetimiz nedeniyle ihmal ettiğimiz sılai rahim farzının eda edildiği, çocuklarımız için olduğu kadar bizler için de büyük sevinç günleridir. Tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgınını önlemeye yönelik, devletimizin aldığı dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu bayramı evlerimizde geçirmek zorundayız. Bundan sonraki hayatımızın daha sağlıklı ve huzurlu geçmesi için alınmış en önemli tedbirlerden biri olan bu karara riayet etmek, başta aile büyüklerimizin, daha uzun yıllar birlikte bayramlar geçirmek istediğimiz sevdiklerimizin, akrabalarımızın, komşularımızın hepsinden önemlisi geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Devletimizin aldığı tedbir kararları, virüs bulaşan vakaların yakından takibi, sosyal izolasyon, maske kullanımı, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşlarımızın iki ayı aşan fedakarlıkları, sağlık çalışanlarımızın olağanüstü gayreti, milletimizin gayret ve dualarıyla salgına karşı mücadelede hatırı sayılır bir başarı elde etmiş bulunmaktayız. Dünyanın büyük devletlerinin bile sağlık sistemlerini çökerten, yüz binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan bu salgın karşısında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki devletimiz, bilim kurulunun tavsiyeleri, Sağlık Bakanlığımızın tecrübe ve fedakarlıkları, İçişleri Bakanlığımızın hızlı karar alma süreçleri ile büyük bir başarı elde etmiş durumdadır. Dünya devletlerinin örnek aldığı salgınla mücadele yöntemimizin en önemli aşamalarından biri olan dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, Valiliğimiz koordinesinde ilimiz genelinde tüm tedbirler alınmıştır. Yaşadığımız bu zor süreçte ülkemiz ekonomisinin korunması amacıyla üretim ve tedarik zincirinin aksamaması, evlerinde kalan vatandaşlarımızın ihtiyaçları için tüm düzenlemeler yapılarak kamuoyuna duyurulmuştur. Daha önceki sokağa çıkma kısıtlamalarında olduğu gibi, dört günlük bu kısıtlama süresinde de başta fırın ve unlu mamul üreten iş yerleri, vatandaşlarımızın yürüme mesafesinde ihtiyaçlarını temin edebilmesi için açık bulundurulacak, lokanta, pastahane ve restoran gibi işletmelerimiz de evlere paket servisi yapabileceklerdir. Kamu düzeninin sağlanması, vatandaşlarımızın başta sağlık olmak üzere tüm kamu hizmetlerinden faydalanmasını aksatmayacak şekilde personel görevlendirmeleri yapılmıştır. Salgının başladığı ilk günden bu yana fedakarca görev yapan Vefa Sosyal Destek Gruplarımız, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın hizmetine koşmaya bayram süresince de devam edecektir. Ramazan ayı boyunca başta devletimizin olmak üzere, hayırsever vatandaşlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarının ayni ve nakdi yardımlarını, yetimlerimizin ve ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlerine ulaştırdık. Yine devletimizin ve hayır kuruluşlarımızın faaliyetleri ile bayram öncesi binlerce yetim ve yardıma ihtiyacı olan çocuğumuz ve ailemizin ihtiyaçlarını karşılayarak, bayram sevincini yaşamalarına ortak olduk. Şanlıurfa’da olduğu gibi, Barış Pınarı bölgesinde de başta güvenlikleri olmak üzere her türlü ihtiyaçları sorumluluğumuza verilen kardeşlerimize de hiçbir karşılık beklemeden, sırf Allah rızası için, milletimiz adına yardım elimizi uzattık. Bu vesile ile Barış Pınarı bölgesinde de devletinin yanında yer alan sivil toplum kuruluşlarımıza, insani yardım teşkilatlarımıza, hayırseverlere ve bölgede fedakarca görev yapan güvenlik güçlerimiz ile kamu görevlilerine teşekkür ediyorum. Her şart altında devletiyle birlik ve beraberlik içerisinde olan milletimizin, hassaten Şanlıurfalı kardeşlerimin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramını tebrik ediyor, bizleri milletçe kucaklaşacağımız bayramlara ulaştırmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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