Balıklıgöl’de tekbir sesleri yükseldi

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Şanlıurfa’da korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle camilerde namaz kılınmadı ancak bayram namazı saatinde minarelerden tekbir sesleri yükseldi.

Din İşleri Yüksek Kurulu, Covid19 salgını sebebiyle camilerde bayram namazı kılınamayacağını ancak her ilin bayram namazı saatinde minarelerden tekbirler getirileceğini açıklamıştı. Bunun üzerine Şanlıurfa’daki tüm camilerde olduğu gibi Balıklıgöl Platosu içerisinde yer alan cami minarelerinden de ‘Allahu Ekber’ sesleri yankılandı. Kentte, saatler 05.47’ye geldiğinde boş kalan Balıklıgöl’de tekbir sesleri minarelerden uzun süre yükseldi.

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