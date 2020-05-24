Şehitliklerde hüzünlü bayramlaşma

Şanlıurfa’da korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında sadece şehit ailelerinin ziyaret edebildiği şehit kabirlerine çiçek bırakılıp, dualar edildi.

Tüm Türkiye’de korona virüs tedbirleri kapsamında dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlama ile bu yıl kabir ziyaretleri de yakınlarınca yapılamadı. Alınan bir kararla sadece şehit ailelerinin kabir ziyaretlerine izin verilmişti. Kararla birlikte şehit yakınları şehit kabirlerini ziyaret etti. Şehit kabirlerine yakınları tarafından çiçek bırakıldı, dualar okundu.

Şanlıurfa Şehitlik Mezarlığına gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ailelerle görüşüp kabir başında dua etti, çiçek takdim etti.

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