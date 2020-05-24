Şanlıurfa'da, sokağa çıkan 65 kişiye para cezası

<br>Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, Ramazan Bayramı'nın ilk günü kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan 65 kişiye para cezası kesildi.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle <br>denetimlerini sürdüren polis ekipleri, bayramın birinci gününde, vatandaşları dışarı çıkmamaları yönünde anons yaparak, uyardı. Polis ekipleri, bugün kısıtlamayı ihlal ederek sokağa çıkan 65 kişiye para cezası kesti.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL<br>2020-05-24 13:45:23<br>
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