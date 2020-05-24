Şanlıurfa'da bir mahalle ve 8 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından bir mahalle ve 8 bina karantinaya alındı.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzısıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Kurucuk Mahallesinin tamamı ile yine aynı ilçede 2 bina, Birecik ilçesinde 2 bina ve Harran, Suruç ile Siverek ilçelerinde birer bina olmak üzere toplamda 1 mahalle ve 8 bina karantinaya alındı.
Öte yandan Şanlıurfa'nın Siverek ve Haliliye ilçelerinde 2 ayrı binada uygulanan 14 günlük karantina tedbiri uygulaması ise son buldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.