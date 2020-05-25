İplik fabrikasında korkutan yangın Fabrikadaki alevler metrelerce yükseğe çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İplik fabrikasında korkutan yangın Fabrikadaki alevler metrelerce yükseğe çıktı

İHA

Şanlıurfa'da korona virüsü tedbirleri nedeniyle işçilerin çalışmadığı bir iplik fabrikasında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

İplik fabrikasında korkutan yangın Fabrikadaki alevler metrelerce yükseğe çıktı

Şanlıurfa’da korona virüsü tedbirleri nedeniyle işçilerin çalışmadığı bir iplik fabrikasında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa 1’inci Organize Sanayi Bölgesinde yer alan bir iplik fabrikası deposunda yangın çıktı. Korona virüs tedbirleri nedeniyle kapalı olan fabrikada yangın çıtı. Yangın çıktığını fark eden güvenlik görevlileri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve tedbir amaçlı ambulans gönderildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürmeye çalışırken jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının neden çıktığının araştırıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Erin şehit aileleri ile görevi başındaki polislerin bayramını kutladı
YEREL HABERLER Vali Erin şehit aileleri ile görevi başındaki ...
Şanlıurfa'da bir mahalle ve 8 bina karantinaya alındı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da bir mahalle ve 8 bina karantinaya alındı
65 yaş ve üzeri vatandaşlar bayramda unutulmadı
YEREL HABERLER 65 yaş ve üzeri vatandaşlar bayramda unutulmadı
Çocuklar bayramda yasak dinlemedi
YEREL HABERLER Çocuklar bayramda yasak dinlemedi
Tırdaki kimyasal madde paniğe neden oldu Birecik'te kimyasal maddeden bir itfaiye eri ile bir gazeteci zehirlendi
YEREL HABERLER Tırdaki kimyasal madde paniğe neden oldu Birecik'te ...
Şanlıurfa'da, sokağa çıkan 65 kişiye para cezası
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da, sokağa çıkan 65 kişiye para cezası
Şanlıurfa'da, sokağa çıkan 65 kişiye para cezası
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da, sokağa çıkan 65 kişiye para cezası
Dolu yağışı meyve ağaçlarını vurdu
YEREL HABERLER Dolu yağışı meyve ağaçlarını vurdu
Canpolat personellerle bayramlaştı
YEREL HABERLER Canpolat personellerle bayramlaştı
Şanlıurfa'da 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Şehitliklerde hüzünlü bayramlaşma
YEREL HABERLER Şehitliklerde hüzünlü bayramlaşma
Şanlıurfa’da bayram sessiz başladı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da bayram sessiz başladı
Balıklıgöl’de tekbir sesleri yükseldi
YEREL HABERLER Balıklıgöl’de tekbir sesleri yükseldi
Şanlıurfa'da 10 bina karantinaya alındı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 10 bina karantinaya alındı
Biçerdöverin devrildiği kaza anı kamerada
YEREL HABERLER Biçerdöverin devrildiği kaza anı kamerada
Vali Erin'den bayram mesajı Vali Erin, "Bu bayram geleceğimiz için önemli"
YEREL HABERLER Vali Erin'den bayram mesajı Vali Erin, "Bu bayram ...
Viranşehir Belediyesi'nden bayram temizliği
YEREL HABERLER Viranşehir Belediyesi'nden bayram temizliği
Yalçınkaya’dan Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Yalçınkaya’dan Ramazan Bayramı mesajı
Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Baydilli'den Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Baydilli'den Ramazan Bayramı mesajı
Canpolat’tan Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Canpolat’tan Ramazan Bayramı mesajı
Bayram kısıtlamasında polis uygulamaları devam ediyor
YEREL HABERLER Bayram kısıtlamasında polis uygulamaları devam ediyor
Canpolat’la kırsal mahallelerin çehresi değişiyor
YEREL HABERLER Canpolat’la kırsal mahallelerin çehresi değişiyor
Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X