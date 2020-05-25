Şanlıurfa´da, iplik fabrikasında yangın

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<br>Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA´da, iplik fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.<br>Organize Sanayi Bölgesi'ndeki boş iplik fabrikasında, öğle saatlerinde yangın çıktı. Fabrikanın deposunda başlayan ve kısa sürede diğer bölümlere sıçrayan yangına, ihbarla gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin 2 saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangın, fabrikada hasara yol açtı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL<br>2020-05-25 15:25:17<br>

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