Şanlıurfa'da 3 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 3 bina karantinaya alınırken, 7 binada ise karantina tedbiri sonlandırıldı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzısıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda Karaköprü ilçesine bağlı Akbayır Mahallesi, Viranşehir ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi ile Harran ilçesi Hz. Yakup mahallelerinde ikamet eden bazı vatandaşların Covid19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzısıhha Kurulunca ilgili mahallerde buluna 3 binada 14 gün karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, Siverek ilçesinde 6, Haliliye ilçesinde ise 1 binada uygulanan 14 günlük karantina uygulaması sona erdi.

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