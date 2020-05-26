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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seyir halindeki saman yüklü tır alev aldı

İHA

Şanlıurfa'da seyir halindeki saman yüklü tırın alev alması sonucu şoför yaralandı.

Seyir halindeki saman yüklü tır alev aldı

Şanlıurfa’da seyir halindeki saman yüklü tırın alev alması sonucu şoför yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa Birecik yolunun Arat Dağı mevkisinde meydana geldi. Ramazan A. yönetimindeki 63 NB 374 plakalı saman yüklü tır, iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu bir anda alev aldı. Alev alan tır ve içerisindeki saman balyaları, ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Olayda yaralanan tır şoförü Ramazan A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın sonrası tır kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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