Suriye’nin sınır ilçesi olan Telabyad’a iki Türk bayrağı asıldı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine komşu olan Suriye’nin Telabyad’ın, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK’dan temizlenmesinin ardından bölgede barış ve huzur tesis edildi. Hayatın normale döndüğü ilçe merkezinde kurulan askeri karargah ve yerel polis karakolu olan emniyet müdürlüğüne iki adet Türk bayrağı asıldı. Dalgalanan 2 Türk bayrağı, Akçakale ilçesinden de görülüyor.

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