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<br>Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA'da, seyir halindeyken lastiği patlayan ve alev alan saman yüklü TIR'ın sürücüsü Ramazan Açar yaralandı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.<br>Olay, öğle saatlerinde, ŞanlıurfaBirecik yolunun 45´inci kilometresinde meydana geldi. Ramazan Açar yönetimindeki 63 NB 374 plakalı saman yüklü TIR, arka sağ lastiğinin patlaması sonucu bir anda alev aldı. Alevler, TIR´da bulunan saman balyalarına da sıçradı. TIR´ın her yerini saran yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. TIR'ın kullanılamaz hale geldiği yangında sürücü Ramazan Açar ise yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Açar, ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL<br>2020-05-26 15:10:04<br>

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