Şanlıurfa'da 8 bina karantinaya alındı

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Şanlıurfa'da korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 8 bina karantinaya alınırken, 3 binada ise karantina uygulaması sonlandırıldı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda Karaköprü ilçesinde 3, Eyyübiye ilçesinde 1, Haliliye ilçesinde 2, Siverek ve Viranşehir ilçesinde ise birer binada 14 günlük karantina uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, Siverek ilçesinde 3 ayrı binada uygulanan 14 günlük karantina tedbiri uygulaması son buldu.

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