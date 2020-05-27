Siverek´te yanan trafo mahallede korkuya neden oldu

<br>Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.<br>Olay gece saatlerinde Fırat Mahallesi'nde bir okulun bahçesinde meydana geldi. Isınan elektrik trafosu alev aldıktan sonra gürültüyle patladı. Mahallede korkuya neden olan trafodan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, trafoda da onarım çalışması başlatıldı. DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN<br>2020-05-26 23:37:15<br>
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