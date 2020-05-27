Kısıtlama molasında çocuklar Balıklıgöl’e akın etti

Şanlıurfa’da sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 014 yaş arası çocuklar 4 saatlik molada aileleriyle birlikte Balıklıgöl’e akın etti.
İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ile 014 yaş arası çocukların, sokağa çıkma kısıtlamasının saat 11.00 ile 15.00 arası esnetilmesi ile çocuklar maske takmak şartıyla 4 saatlik dışarı çıkma izinleri kullanılmaya başladı. Havaların ısınmasıyla güneşin de etkisini artırdığı Şanlıurfa’da 4 saatlik izin, çocukları sevindirdi. Çocuklar aileleriyle birlikte kısıtlama molasında kentin simgelerinden Balıklıgöl’ü gezip, balıklara yem attı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.