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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Apartmanın bahçesinde ceset bulundu

İHA

Şanlıurfa'da bir apartmanın bahçesinde kadın cesedi bulundu.

Apartmanın bahçesinde ceset bulundu

Şanlıurfa’da bir apartmanın bahçesinde kadın cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi'nde yaşandı. Bir apartmanın bahçesindeki ağaçların arasında bir kadının yerde yattığını görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede 50 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerken, kadının olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Ceset, yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kadının nasıl öldüğünün araştırıldığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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