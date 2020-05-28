Karantinadaki ailelere gıda ve maske dağıtıldı

Şanlıurfa’da yeni tip korona virüs salgını nedeniyle karantinaya alınan kırsal mahalle ve binalarda bulunan vatandaşlara gıda ve maske dağıtımı yapılıyor.

Şanlıurfa’da korona virüs tedbirleri devam ediyor. Haliliye Belediyesi tarafından yapılan çalışmada, karantinaya alınan ve giriş çıkışları kapatılan kırsal mahalle ve binalarda kalan vatandaşlara gıda ve maske dağıtımı yapılıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatı doğrultusunda Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler yıkama ve dezenfekte işlemlerini devam ettirirken, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ise merkez ve kırsal ayırımı yapmadan vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. Belediye tarafından kurulan özel ekip, merkezde İpekyol, İmambakır ve Bamyasuyu mahallelerinde karantinaya alınan bina sakinlerine ve kırsalda karantinaya alınan Acaryurt Mahallesi sakinlerine maske ve gıda desteğinde bulundu. Ekipler, karantinada olan bölgelere hazırlanmış gıda paketleri ve maskeleri teslim ederek vatandaşların karantina sürecinde evde kalmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Belediye tarafından sunulan destekler vatandaşların takdirini toplarken İpekyol Mahallesi Muhtarı Zeynel Tavaş, “Bir binamız salgından dolayı karantinaya alındı. Haliliye Belediyesi binayı dezenfekte ederek maske dağıtımında bulundu. Son olarak bina sakinlerine gıda desteği sundu. Bu hizmetlerinden dolayı belediyemize çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Halliye Belediyesi salgından dolayı daha önce karantinaya alınan merkez ve kırsal mahallelerde bulunan tüm vatandaşlara da maske ve gıda desteğinde bulunmuştu.

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