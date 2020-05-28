Başkan Ekinci’den buğday pazarına ziyaret

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, esnaf ziyaretleri kapsamında Viranşehir Belediyesi Hububat kompleksine giderek buradaki esnafı ziyaret etti.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, ilçede esnaflarla bir araya gelmeye devam ediyor. Dün Viranşehir’de küçük sanayi sitesinde bulunan esnafla bir araya gelen Başkan Ekinci, bugün de Viranşehir Belediyesi Hububat kompleksine giderek buradaki esnafı ziyaret etti. Başkan Ekinci’ye Viranşehir Zahireciler Derneği Başkanı Remzi Atan, Viranşehir Belediye Meclis Üyeleri Şeyhmus Akın, Ahmet Güneş ve Fatih Şenbayram eşlik etti. Yeni sezonun tüm çiftçilere ve hububat alım satımı yapanlara hayırlı olmasını dileyen Başkan Ekinci, esnafla sohbet ederek sorunlarını dinledi. Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, korona virüs nedeni ile bu sene esnaflarla fazla bir araya gelemediğini ifade ederek, “Tüm dünyayı etkisi altına alan bir salgın var. Bu salgın nedeni ile esnaflarımız ile fazla bir araya gelemedik. Şimdi esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Yeni hububat sezonu açıldığı için esnaflarımız ziyaret ettik. Hepsine bol kazançlar diliyorum. Ülkemiz bir tarım ülkesi. Bu nedenle tarımı ve tarımla uğraşanların desteklenmesi lazım. Hükumetimiz çok şükür bu işi layığıyla yapıyor. Umarım bu salgından çiftçi ve esnaflarımız fazla etkilenmez. Hepsine yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Viranşehir Zahireciler Dernek Başkanı Remzi Atan, Başkan Ekinciye ziyareti için teşekkür ederek, “Belediye Başkanımız Salih Ekinci bizleri ziyaret etti. Esnafımız ile sohbet etti. Kendisine bu ziyaretinden dolayı esnaf adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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