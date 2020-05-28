Ampul hırsızlığı şüphelileri kamerada

'O günler çok özlendi'

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<br>Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da 20 iş yerindeki ampul hırsızlığı kameralar tarafından görüntülendi.<br>Kentin simgesi olan Balıklıgöl'ün yakınında bulunan çarşılardaki 20 dükkanın sokak aydınlatma ampulleri 18 yaşından küçük 3 şüpheli tarafından çalındı. İş yerlerinin güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülere, çocukların tek tek söktükleri ampulleri yanlarındaki çuvala koyarak uzaklaşmaları yansıdı. Polis, hırsızlık şüphelilerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL<br>2020-05-28 16:07:49<br>

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