2 yaşındaki çocuğun araç altında kaldığı anlar güvenlik kamerasında

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir aracın 2 yaşındaki çocuğa çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, ilçenin Şirinkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, park halindeki aracını çalıştıran Nusret S., sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan 2 yaşındaki Mustafa Sonka'yı fark edemeyerek ezdi. Çevredekilerin uyarısı üzerine çocuğa çarptığını anlayan sürücü, çocuğu aracıyla Siverek Devlet Hastanesine götürdü. Ancak çocuk, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Sürücü Nusret S. gözaltına alınırken, kaza anı mahalledeki bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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