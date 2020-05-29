Şanlıurfa’da trafik kazası: 3 yaralı

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Şanlıurfa’da refüje çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa Diyarbakır karayolunun 46’ncı kilometresinde yaşandı. Muhammet K.’nin kullandığı 06 DJJ 21 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada sürücüyle Muhammet K. ve araçta bulunan biri 4 aylık bebek 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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