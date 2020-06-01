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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Minik öğrenciden şiirli "evde kal" mesajı

İHA

Minik öğrenciden şiirli "evde kal" mesajı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde 10 yaşındaki Firdevs Akgeyik, kendi yazıp okuduğu korona virüs şiiriyle yaşıtlarına "evde kal" mesajı verdi.
Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Firdevs Akgeyik'in yazıp okuduğu şiir sosyal medyada büyük beğeni topladı. Salgınla mücadele kapsamında kurallara uyarak evden çıkmadığını söyleyen Akgeyik, gündüzleri şiir yazdığını, kalan vakitlerde ise ders çalıştığını söyledi. "Evden çıkmayın" çağrısı yapan Akgeyik, "Ben devletimizin çağrısına uyuyorum. Kimse sokağa çıkmasın. Gerçekten başımızda bir virüs belası var, Allah en kısa sürede bu beladan bizleri kurtarsın inşallah. Boş vakitlerimde şiir yazıyorum, yarım kalan derslerimi çalışıyorum. Dua ediyorum bütün Müslümanlar için. Ayrıca kardeşimle oyunlar oynuyoruz. Onlar da bana oynadıkları oyunları gösteriyor, hikaye okuyorlar, ben de onlara masallar anlatıyorum" dedi.
Kızının başarısından gurur duyduğunu ifade eden baba Ramazan Akgeyik, “Kızım Firdevs 10 yaşında olmasına rağmen çok başarılıdır. 'Evde Kal Türkiyem' şiiri ile önemli bir kesime hitap etmiştir. Maddi sorunlarımın aşılması sonucunda inanıyorum kızım çok daha iyi yerlere gelecektir. İnternet olmadığı için Milli Eğitim Bakanlığının uygulamaya aldığı evde eğitim sistemi olan EBA programına internet olmadığı için bağlanamıyor. Bu konuda yardım bekliyorum” ifadelerini kullandı.

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