Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı Kazada Akçakale Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ayhan da yaralandı

Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin Akçakale Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ayhan olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, AkçakaleŞanlıurfa karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri belirlenemeyen 33 AS 008 plakalı otomobil ile 01 UAA 08 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Akçakale Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ayhan, Murat T. ve Şerif Turgut yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 17 yaşındaki Şerif Turgut, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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