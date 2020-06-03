Şanlıurfa´da 10 kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

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<br>ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 10 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, tutuklandı.<br>İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, Şanlıurfa-Viranşehir Karayolu'nda, G.T.´ye ait plakası açıklanmayan otomobile yönelik operasyon yaptı. Otomobilin bagajında, poşetler içerisinde, 10 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.<br>Uyuşturucuya el koyulurken sürücü G.T., gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen G.T., nöbetçi mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL<br>2020-06-03 14:14:06<br>

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