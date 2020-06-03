Şanlıurfa´da 10 kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

<br>ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 10 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, tutuklandı.<br>İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, Şanlıurfa-Viranşehir Karayolu'nda, G.T.´ye ait plakası açıklanmayan otomobile yönelik operasyon yaptı. Otomobilin bagajında, poşetler içerisinde, 10 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.<br>Uyuşturucuya el koyulurken sürücü G.T., gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen G.T., nöbetçi mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL<br>2020-06-03 14:14:06<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.