FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı Şanlıurfa merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Şanlıurfa merkezli 6 ilde FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4’ü muvazzaf asker olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik 6 ilde operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şanlıurfa merkezli, Ankara, İzmir, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Bayburt illerinde düzenlenen operasyonda 1 üsteğmen, 4'ü muvazzaf asker olmak üzere 5 astsubay ile 4 eski askeri okul öğrencisi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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