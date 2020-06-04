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<br>Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.<br>Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Hilvan karayolunun 25´inci kilometresinde meydana geldi. Emrah Yüksel´in kullandığı 02 EFF 466 plakalı TIR ile karşı yönden gelen Selami Kurt´un kullandığı 25 LD 647 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince otomobilde yaralanan sürücü Selami Kurt ile yanında bulunan Taha, Şahin, Adem ve Sebahattin Kurt (54) kentteki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan Sebahattin Kurt, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL<br>2020-06-04 12:27:30<br>

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