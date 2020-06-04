Şanlıurfa merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

<br>ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.<br>Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör örgütü FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması' soruşturması kapsamında, Şanlıurfa, Ankara, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Bayburt ve İzmir'de çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 4'ü görevde olan astsubay, 2'si meslekten ihraç edilmiş asker ve 4 eski askeri okul öğrencisi gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirilen şüphelilerin sorgulanmalarına başlandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL<br>2020-06-04 13:04:36<br>
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