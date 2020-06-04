Karaköprü’ye 4 milyon TL’lik geri dönüşüm tesisi

Karaköprü Belediyesi ve GAP İdaresi işbirliğiyle cam, plastik, metal, atık yağ ve kağıtların geri dönüşümle ekonomiye kazandırılması amacıyla yaklaşık 4 milyon TL’lik geri dönüşüm tesisi kuruluyor.

Karaköprü Belediyesi Çevre Koruma Birimi bünyesinde cam, plastik, metal, atık yağ ve kağıtların geri dönüşümle ekonomiye kazandırılması amacıyla yaklaşık 4 milyon TL’lik geri dönüşüm tesisi kuruluyor. Batıkent Mahallesinde 6 bin metrekarelik alan üzerinde yapılan geri dönüşüm tesisinde çalışmalar son aşamaya geldi. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için çalıştıklarını belirterek, “Çevre koruma birimimiz tarafından hazırlanan proje kapsamında doğaya atılan tüm atıkları toplayacağız. Toplanan atıklar geri dönüşüm tesisimizde ayıklanacak. Daha önce özel firmalar tarafından yapılan iş ve işlemleri artık belediye olarak biz yapacağız. Yaptığımız bu işlemle hem belediyemize hem de ülkemize ekonomik kazanç sağlayacağız. Geri dönüşüm projesinde yer alan personellerimiz Karaköprü’müzde vatandaşlara geri dönüşüm poşetleri dağıtacaklar. Bunun yanında tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza geri dönüşüm ile ilgili ayrıştırma kumbaraları yerleştireceğiz. Tüm caddelerimize kumbaralar koyacağız. Halkımızın projeye duyarlılık göstereceğine inanıyorum. 1 ton plastik atağın geri dönüşümü ile de yüzde 80 oranında enerji tasarrufu, 1 ton cam atığının geri dönüşümü ile 100 litre petrol tasarrufu sağlanmaktadır. 1 Ton metalin dönüşümünden Yüzde 90 enerji tasarrufu sağlanır. 1 ton kağıtkarton atığından geri dönüşüm ile 17 ağacın kesilmesi önlenmektedir" ifadelerini kullandı.

6 bin metrekarelik alan üzerine yapılan ve yaklaşık 4 Milyon TL’ye mal olacak olan geri dönüşüm tesisinin içerisinde, 750 metrekarelik toplama ayırma tesisi, 300 metrelik atık getirme merkezi ve 210 metrelik idari bina, ayrıştırma ve presleme makinaları bulunuyor.

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