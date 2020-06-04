Vatandaşlar Eyyübiye Belediyesinin çalışmalarından memnun

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Sağlık kırsal Mahallesinde hummalı sürdürülen yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar da Başkan Kuş’a teşekkür etti.

Merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmadan çalışmalarını sürdüren Eyyübiye Belediyesi vatandaşların takdirini toplamaya devam ediyor. Oluşturulan 4 ayrı şantiye ile kırsal mahallelerde yol yapımını sürdüren ekiplerin çalışmasını inceleyen Başkan Kuş, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Beraberindekilerle birlikte Sağlık kırsal Mahallesine geçen Başkan Kuş, burada mahalle muhtarı Halil Demir ile birlikte yapılan çalışmaları inceleyip, mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Ayırım yapmadan çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Kuş, kırsal mahallelerin taleplerini bir bir karşılayacaklarını söyledi. Şantiye sayısını 4’e çıkardıklarını, bunun da yetmeyeceğini ve sayıyı 5’e çıkaracaklarını belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, “Göreve seçildiğimiz ilk günden itibaren merkez ve kırsal ayrımı yapmayacağımızı ifade etmiştik. Vermiş olduğumuz vaadimizi çok şükür yerine getiriyoruz. Merkezde kilitli parke çalışmalarımız devam ederken kırsalda stabilize çalışmalarımızı da durmadan sürdürüyoruz. Göreve başladığımız zaman Eyyübiye ilçemize 3 şantiye kuracağımızı ifade etmiştik. Üç şantiyemizi kurduk, yetmez dedik ve 4’üncü şantiyemizle kırsalda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şuanda da Sağlık kırsal Mahallemizdeyiz ve burada yapılan çalışmaları denetlemek için mahalle muhtarımız ile birlikte detaylı şekilde incelemelerde bulunduk. Arkadaşlarımız gerçekten çalışmalarını titizlik ile sürdürüyorlar. Bizim için en önemli olan şey vatandaşın ve halkımızın memnuniyeti. Bizler de vatandaşlarımıza sorduğumuz zaman çalışmalardan ziyadesi ile memnun olduklarını ifade ettiler ve bu bizim için yeterli. İnşallah çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüp kış mevsimine girmeden kırsaldaki çalışmalarımızı bitirmek istiyoruz. Bu noktada yetkili arkadaşlarımıza ve başkan yardımcımıza, birim müdürümüze araçların arttırılması noktasında talimatımızı verdik. İnşallah ihalemizi hızlı bir şekilde tamamlayıp, şantiye sayısını 5’e çıkartacağız ve kırsaldaki kardeşlerimize hizmet etmiş olacağız Ben buradan kırsaldaki kardeşlerimize şunu ifade etmek istiyorum, biz kırsalı programladık, tabiri caizse torpil olmadan bir bir domino taşı gibi mahallelerimizin hizmetlerini tamamlayacağız ve hiçbir köy atlamadan hizmetlerine devam edeceğiz. Şuanda hizmet almamış mahallelerimizden sabırlı bir şekilde beklemelerini rica ediyorum. Emin olsunlar en kısa zamanda girilmedik mahalle bırakmayacağız ve bütün mahallelerimize hizmeti ulaştırmış olacağız” dedi.

Sağlık Mahalle Muhtarı Halil Demir ve vatandaşlar da çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Bizler daha önce böyle bir çalışma görmedik. Allah Başkanımız Mehmet Kuş’tan razı olsun. Eyyübiye Belediyesinin çalışmalarından memnunuz. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ederiz" diye konuştular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.