Büyükşehir ile Şanlıurfa yeni yollarına kavuşuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir ile Şanlıurfa yeni yollarına kavuşuyor

İHA

Büyükşehir Belediyesinin tüm ilçelerde yapımını tamamladığı bulvar ve caddeler ile Şanlıurfa'nın yol ağı her geçen gün daha da genişliyor. Merkez ilçelerle birlikte 13 ayrı ilçenin hem merkezinde hem de kırsalında yoğun bir şekilde çalışan Büyükşehir Belediyesi ekipleri yeni yollar açıp asfaltlayarak halkın hizmetine sunuyor.

Büyükşehir ile Şanlıurfa yeni yollarına kavuşuyor

Büyükşehir Belediyesinin tüm ilçelerde yapımını tamamladığı bulvar ve caddeler ile Şanlıurfa'nın yol ağı her geçen gün daha da genişliyor. Merkez ilçelerle birlikte 13 ayrı ilçenin hem merkezinde hem de kırsalında yoğun bir şekilde çalışan Büyükşehir Belediyesi ekipleri yeni yollar açıp asfaltlayarak halkın hizmetine sunuyor.
Başkan Beyazgül cadde ve bulvarları inceledi
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kent merkezinde yapımı tamamlanan ve devam eden cadde ve bulvarlarda incelemelerde bulundu. Karaköprü İlçe Belediye Başkanı Metin Baydilli, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ferit Dağdeviren ve beraberindeki teknik heyetle birlikte yapımı süren cadde ve bulvarları inceleyen Başkan Beyazgül, Şanlıurfa'da gerek merkez gerekse kırsalda her geçen gün yol ağını genişlettiklerini kaydetti.
Çardaklıkaya Bulvarında şev çalışması tamamlandı
Kış aylarında yaşanan yağışların ardından olası toprak kaymaları ve taş düşmelerini engellemek amacıyla Çardaklıkaya Bulvarında başlatılan şev çalışmasını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolu trafiğe açtı. Trafiğe açılan bulvarı yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül bundan sonraki süreçte yapılması gereken çalışmaların talimatını verdi. Başkan Beyazgül yolda yapılan şev çalışmasının ardından asfaltı yarım kalan kısmın en kısa sürede asfaltlanacağı müjdesini verdi.
Maşuk'ta açılan yollar trafiği rahatlattı
Seyrantepe Maşuk'ta Büyükşehir Belediyesinin yapımını tamamladığı ve devam ettirdiği bulvar ve caddeleri inceleyen Başkan Beyazgül asfaltı yapılan caddeleri çok kısa sürede vatandaşların hizmetine sunduklarını ifade etti. Başkan Beyazgül ve beraberindekiler Seyrantepe Mahallesi Şehit Sedat Sağır Caddesi ve Çocuk Trafik Eğitim Merkezi Önündeki sokakta yürütülen yol genişletme ve kaldırım çalışmasını inceledi.
50 metrelik Buluntu Hoca Bulvarını inceledi
Göreve geldiği günden bu yana Şanlıurfa trafiğini rahatlatmak amacıyla köprülü kavşaklar, alternatif bulvarlar ve yeni yollar açarak hizmete sunan Başkan Beyazgül, Haliliye ve Eyyübiye ilçelerini Karaköprü'ye bağlayan Buluntu Hoca Bulvarını gezdi. Başkan Beyazgül, geçen yıl çalışmalarını hızlandırarak tek şeridi asfaltlanan yolun önümüzdeki günlerde kalan diğer şeritlerinde asfaltlanacağı müjdesini verdi.
Kavşak ve yol çalışmaları sürecek
Büyükşehir Belediyesi kavşak ve yeni yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri 50 metreye çıkarılan Akçakale Yolu Kuyubaşı mevkisindeki kavşağı revize ediyor. Ayrıca Karaköprü' de Abdulkadir Badıllı Bulvarı orman yolunda şev çalışması başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vatandaşlar Eyyübiye Belediyesinin çalışmalarından memnun
YEREL HABERLER Vatandaşlar Eyyübiye Belediyesinin çalışmalarından ...
18 yaşındaki genç bıçaklı kavgada öldü
YEREL HABERLER 18 yaşındaki genç bıçaklı kavgada öldü
Karaköprü’ye 4 milyon TL’lik geri dönüşüm tesisi
YEREL HABERLER Karaköprü’ye 4 milyon TL’lik geri dönüşüm tesisi
Kavgada bıçaklanan 18 yaşındaki Müslüm öldü
YEREL HABERLER Kavgada bıçaklanan 18 yaşındaki Müslüm öldü
Şanlıurfa merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
Haliliye’nin kırsal mahallelerinde parke döşemesi sürüyor
YEREL HABERLER Haliliye’nin kırsal mahallelerinde parke döşemesi ...
Şanlıurfa'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 ...
FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı Şanlıurfa merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu
YEREL HABERLER FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 10 ...
Şanlıurfa’da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu
Şanlıurfa’da otomobille tır çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da otomobille tır çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Şanlıurfa’da 193 kilogram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da 193 kilogram esrar ele geçirildi
Şanlıurfa’da bir berber dükkanı ile 4 bina karantinaya alındı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da bir berber dükkanı ile 4 bina ...
Biçerdöver saman yüklü kamyona çarpıp devirdi
YEREL HABERLER Biçerdöver saman yüklü kamyona çarpıp devirdi
Şanlıurfa’da 3 kilo metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da 3 kilo metamfetamin ele geçirildi
Haliliye’de halk sağlığı için maske dağıtımı sürüyor
YEREL HABERLER Haliliye’de halk sağlığı için maske dağıtımı sürüyor
Giyim mağazasında 250 şişe sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Giyim mağazasında 250 şişe sahte içki ele geçirildi
Sulama kanalında boğulan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
YEREL HABERLER Sulama kanalında boğulan kişinin cansız bedenine ...
Şanlırfa’da 250 şişe sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Şanlırfa’da 250 şişe sahte içki ele geçirildi
Şanlıurfa’da sıcak hava klima satışlarını arttırdı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da sıcak hava klima satışlarını arttırdı
Anneleri ölen 2 yavru tilki koruma altına alındı
YEREL HABERLER Anneleri ölen 2 yavru tilki koruma altına alındı
Şanlıurfa´da 10 kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da 10 kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi ...
Beyazgül’den Şanlıurfa çağrısı
YEREL HABERLER Beyazgül’den Şanlıurfa çağrısı
Şanlıurfa’da 10 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da 10 kilo esrar ele geçirildi
Milli sporcular salonlara kavuştu
YEREL HABERLER Milli sporcular salonlara kavuştu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X