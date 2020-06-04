Şanlıurfa'da bir sokak ile 8 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında bir sokak ile 8 bina karantinaya alındı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Eyyübiye, Suruç, Birecik, Viranşehir ve Siverek ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Covid19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadelede yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda Viranşehir'de Işıldar Mahallesine bağlı Usluca Sokak ile 3 bina, Suruç'ta 2, Eyyübiye, Birecik ve Siverek ilçesinde birer binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Siverek’te 2 Karaköprü' de 1 bina ve Viranşehir ilçesinde kırsal Burç Mahallesi'nde uygulanan 14 günlük karantina uygulaması sona erdirildi.

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