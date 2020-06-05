Siverek´te 193 kilo esrar ele geçirildi

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<br>Mehmet SEZGİN/SİVEREK(Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 193 kilo esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli ise tutuklandı.<br>Siverek Emniyet Müdürlüğü ekipleri, batı kentlerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ilçe girişinde kontrol noktası oluşturan polisler, şüpheli gördükleri araçları durdurarak aradı. Polisin şüphe üzerine durdurduğu plakası açıklanmayan bir kamyonetin kasasında yapılan aramada, 193 kilo esrar ele geçirildi. Esrara el koyan polis, ismi açıklanmayan kamyonet sürücüsünü de gözaltına aldı. Emniyette yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti yapma ve nakletme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN<br>2020-06-05 11:40:24<br>

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