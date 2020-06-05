Bakan Akar, kuvvet komutanlarıyla birlikte Şanlıurfa’da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte Şanlıurfa'ya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulus Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geldi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin tarafından karşılanan Bakan Akar ve beraberindekiler, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına geçti. Akar ve komuta kademesi inceleme ve denetlemeleri kapsamında sınır hattındaki birliklerin komutanlarıyla yüz yüze ve video konferans yöntemiyle görüştü. Akar ile kuvvet komutanlarının bölgedeki incelemeleri devam ediyor.

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