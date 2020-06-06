Malatya'da 5.0 büyüklüğünde deprem (4)

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<br>ŞANLIURFA'DA DA DEPREM CANLI YAYINA YANSIDI<br>Malatya'nın Pötürge ilçesinde saat 21.06'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, Şanlıurfa'da da hissedildi. Deprem anı, yerel bir kanalda canlı yayına yansıdı. Karaköprü Kaymakamı Ufuk Akıl'ın canlı yayın konuğu olduğu programda deprem anı saniye saniye yayına yansıdı. Hem konuk hem sunucu deprem anındaki şaşkınlığını gizleyemedi. Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL<br>2020-06-05 23:45:51<br>

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