Balıklıgöl'e yerli turist akını

<br>Hasan KIRMIZITAŞ-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)KORONAVİRÜS salgınında normalleşme sürecinin başlamasının ardından, Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl, yerli turistlerin akınına uğradı. Balıklıgöl'ü dolaşarak balıklara yem atan turistler, salgının bir an önce sona ermesi için dilek tuttu.<br>Hazreti İbrahim'in ateşe atılmasıyla oluştuğuna inanılan, aynı zamanda Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl, hafta sonu kentte yaşayanlar ile yerli turistleri ağırladı. Günlerdir tedbirler kapsamında evlerinde kalanlar, normalleşme sürecinin başlamasıyla tarihi ve kültürel mekanlarının yanı sıra inanç turizminde de ön plana çıkan Şanlıurfa'yı ziyaret etmeyi tercih etti. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden Şanlıurfa'ya gelenler, ilk olarak kentin simgesi Balıklıgöl'ü ziyaret etti. Doğal akvaryum olarak da adlandırılan Balıklıgöl'ü dolaşan ve göldeki balıklara yem atan yerli turistler, çeşitli dileklerde bulundu. Birçoğunun salgının sona ermesi dileğinde bulunduğu Balıklıgöl'ü ziyaret eden yerli turistler, "Uzun süre salgın nedeniyle evlerimizden çıkmadık. Normalleşme sürecinin başlaması ve sıcak havanın da etkisiyle en çok merak ettiğimiz mekanlardan olan Balıklıgöl'ü ziyaret etmek istedik. Buraya geldiğimiz ve bu güzel manzarayı gördüğümüz için mutluyuz" dedi.<br>Türkiye'nin farklı kentlerinden Şanlıurfa'ya gelenler, Balıklıgöl'ün eşsiz manzarası ile büyülendiklerini söylerken, birçok kişinin maske takmadığı görüldü. Turistler, sıcak hava nedeniyle bu kuralı ihlal ettiklerini söyledi.<br>MASKE VE SOSYAL MESAFE UNUTULDU<br>Şanlıurfalılar da sıcak hava ve günlerdir dışarı çıkmamalarından dolayı soluğu Balıklıgöl'de aldı. Sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal ederek ailece Balıklıgöl'ü dolaşan Şanlıurfalılar ve yerli turistler, hatıra fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Şanlıurfalı vatandaşlar, normalleşme süreci ile kente ziyaretçilerin gelmeye başladığını ve salgının sona ermesiyle turist sayısının katlanarak artmasını beklediklerini kaydetti.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Hasan KIRMIZITAŞ, Ömer ŞULUL<br>2020-06-07 12:51:26<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.