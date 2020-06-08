Evin bahçesinde 2 bin 367 kök kenevir ele geçirildi

<br>Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından bir evin bahçesinde yapılan aramada 2 bin 367 kök kenevir ele geçirildi. Kenevirler imha edilirken, ev sahibi tutuklandı.<br>Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.A.´nın evinde kenevir yetiştirdiği ihbarı üzerine harekete geçti. Savcılık kararıyla düzenlenen operasyonda M.A.'nın evinin bahçesinde ekili 2 bin 367 kök kenevir ele geçirildi. Kenevirleri sökerek imha eden ekipler, ev sahibi M.A.´yı gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen M.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL<br>2020-06-08 13:01:49<br>
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