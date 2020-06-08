Evin bahçesinde 2 bin 367 kök kenevir ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından bir evin bahçesinde yapılan aramada 2 bin 367 kök kenevir ele geçirildi. Kenevirler imha edilirken, ev sahibi tutuklandı.<br>Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.A.´nın evinde kenevir yetiştirdiği ihbarı üzerine harekete geçti. Savcılık kararıyla düzenlenen operasyonda M.A.'nın evinin bahçesinde ekili 2 bin 367 kök kenevir ele geçirildi. Kenevirleri sökerek imha eden ekipler, ev sahibi M.A.´yı gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen M.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL<br>2020-06-08 13:01:49<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.